إندونيسيا تواصل البحث عن ناجين بين أنقاض زلزال سولاويسي



واصل عمال الإغاثة والإنقاذ الإندونيسيون، أمس السبت، جهودهم للبحث عن ناجين تحت الأنقاض في جزيرة سولاويسي، غداة زلزال قوي ضرب المنطقة، وأسفر عن عشرات القتلى، وشرّد أكثر من عشرة آلاف شخص، ونجح المسعفون في انتشال عشرة ناجين، في وقت تعرضت في البلاد إلى هزات ارتدادية، أثارت لمخاوف من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي».

ولقي ما لا يقل عن 46 شخصاً، حتفهم، في الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة، وزرع الزلزال الرعب في نفوس السكان في غرب جزيرة سولاويسي التي شهدت زلزالاً كبيراً عام 2018 تلته موجة تسونامي.

وانتشل عشرات القتلى من بين أنقاض أبنية انهارت في ماموجو عاصمة غرب سولاويسي، في حين عثر على ضحايا آخرين جنوب المنطقة أيضاً؛ حيث شعر السكان بهزة ارتدادية قوية صباح أمس السبت، وتباطأت جهود الإنقاذ؛ بسبب النقص في المعدات الثقيلة، لكن عمال الإغاثة تمكنوا من انتشال عشرة ناجين من تحت الأنقاض.

وعلق إيس أحد سكان ماموجو، مع عائلته تحت أنقاض منزله، حين سمع أصوات شبّان يبحثون عن الناجين.

وقال الرجل الذي كسرت ذراعه في الزلزال: «كانوا يصرخون من على قيد الحياة؟، وبعدما أجبت أجل أنا حيّ، تمكنوا من إخراجنا من تحت الأنقاض» بمساعدة شبان.

وحملت طائرات وقوارب مساعدات ومعدات طارئة إلى المنطقة، فيما أرسلت البحرية سفينة؛ لدعم المستشفيات التي لا تزال قادرة على العمل، واكتظت بالجرحى؛ إذ تجري معالجة نحو 190 شخصاً من جروح خطرة.

وفي هذه الأثناء، احتمى نحو 15 ألفاً من سكان المنطقة في ملاجئ مؤقتة من الأمطار الغزيرة.

وقالت ديستي (24 عاماً) التي هربت من منزلها في ماجيني بؤرة الزلزال: «هناك نقص بالطعام. لم تصل بعد مساعدات من الحكومة»، مضيفةً: «نحن بحاجة لبطانيات وفرش، فالبعض ينام على أوراق شجر جوز الهند».

وقالت ديستي: إن كثراً لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم؛ لأنها لم تعد صالحة للسكن أو لخشيتهم من هزات ارتدادية وتسونامي.

ورجحت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية، أمس، وقوع زلزال آخر قد تصل قوته إلى سبع درجات، وحثت السكان على الابتعاد عن الشواطئ، تحسباً لخطر حدوث موجات «تسونامي». وقطعت انزلاقات أرضية تلت الزلزال الطرق الرئيسية في الولاية. وتضرر المطار أيضاً وأحد الفنادق ومقر إقامة حاكم الولاية، فيما لا يزال جزء من المدينة محروماً من الكهرباء.

وأعرب البابا فرنسيس عن حزنه، وعبر عن تضامنه مع المتضررين، بحسب بيان للفاتيكان. في الأثناء، تضرب منطقة كاليمانتان في جزيرة بورنيو الإندونيسية منذ أيام فيضانات قوية، أدت إلى مصرع خمسة أشخاص، وفقدان العشرات، كما أفادت، أمس وسائل إعلام محلية. ويتعرّض الأرخبيل الإندونيسي الواقع جنوب شرقي آسيا لنشاط زلزالي وبركاني متكرّر، لوقوعه فوق «حزام النار» في المحيط الهادئ؛ حيث تتصادم الصفائح التكتونيّة.

(وكالات)