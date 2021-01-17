مدينة المعلومات تستقبل 2021 بمبادرات إنسانية



دبي: ”الخليج 365”

تستقبل مدينة المعلومات برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مع شريكها الاستراتيجي MTN العام الجديد 2021 بتقديم حزمة مبادرات إنسانية واجتماعية.

وقال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم: «إن مشوارنا الطويل في حماية كافة شرائح المجتمع يجسد أسمى معاني العطاء والتعاون على مختلف الصعد الاجتماعية والتعليمية والصحية. ونحن مستمرون في مسيرتنا الخيرية بمساعدة شريكنا الاستراتيجي موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات و MTN، وبدعم من المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والإنسانية، المحلية والعالمية».

وأضاف: تكملة لدورنا التوعوي والإنساني والتصدي لجائحة كوفيد-19، وصل مجموع أقنعة الوجه الواقية التي تم توزيعها على مستوى الدولة إلى 500.000 قناع، كما تمكنا عبر مبادرتنا الأولى «علِّم طفلاً، ابن أمة» من تعليم 10.000 طفل على أحدث التقنيات على مدار أكثر من ست سنوات بدون انقطاع، وتتويج مسيرتهم بأكثر من 10.000 جهاز لابتوب حديث. ثم قدمنا مبادرة «سعادة» التي ساهمت في إسعاد أكثر من 3000 طفل على مدار عامين حيث قدمنا لهم 3000 حقيبة مدرسية مع مستلزماتها ودفع نسبة من الرسوم المدرسية لعدد من الطلبة، و 2000 لابتوب حديث. وتستمر مبادرة «سعادة» لعام 2021 أيضاً بالتزامن مع مبادرة التصدي لوباء كوفيد-19، وتابع قائلاً: لا شك أن أحدث أنشطتنا في التصدي لجائحة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم بأسره علمتنا أن نكون أكثر إصراراً وقوة لمواجهة كافة التحديات والانتصار عليها. وقد أظهرت سجلاتنا، أن مدينة المعلومات قدمت منذ ظهور الجائحة العام الفائت أكثر من 150.000 كمامة وقناع واقٍ للوجه و15000 عبوة من المواد المعقمة بالتعاون مع يونيليفر ومسافي.