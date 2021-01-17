مستشفى دبي يدرس إدخال العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان

دبي: إيمان عبدالله آل علي

كشف مستشفى دبي التابع لهيئة الصحة بدبي، عن خطة ودراسة متكاملة لإدخال العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، ومؤخراً تم جلب جهاز جديد من نوعه لتقديم خدمات علاجية أكثر تطوراً لمرضى السرطان، وأسهم الجهاز في تقليل العلاج الكيماوي للمرضى، وأحياناً أخرى أخّر تقديم العلاج الكيماوي، عبر تحليل الورم وتحويله إلى ٣٠٠ جين، ويقرر الطبيب إن كان المريض يحتاج لعلاج توجيهي أو تقنيات علاجية أخرى.

وأكدت د. دينا حمزة أخصائي أول - قسم الأورام في مستشفى دبي التابع لهيئة الصحة بدبي، أن ثمة خطة ودراسة متكاملة لإدخال العلاج الإشعاعي في القسم، خاصة أن هناك خدمات متكاملة في القسم، وتطوراً مستمراً، وتتوفر لدينا معظم الخدمات المتقدمة، كالعلاجات المناعية، وهي تستهدف حالات أمراض الرئة والمثانة والثدي وعنق الرحم، وحالات عديدة في المستشفى حصلت على خدمة العلاج المناعي، وتحسنت الحالة بشكل ملحوظ، ولدينا العلاج التوجيهي والكيماوي والهرموني، والعلاج التلطيفي، ولدينا الأجهزة النووية في مركز الطب النووي، وقسم التداخل الإشعاعي بحقن الكيماوي داخل الورم مباشرة.

وقالت: جميع مرضى السرطان خضعوا لعملية جراحية، وأولها تبدأ بأخذ عينة من الورم، ومرضى يتم لهم استئصال الورم، وعمليات ترميم وغيرها من العمليات، ومؤخراً تم جلب جهاز جديد من نوعه في مستشفى لطيفة، وهذا الجهاز ساهم في تقليل العلاج الكيماوي للمرضى، وأحياناً أخرى أخّر تقديم العلاج الكيماوي، ويتم استخدام العلاج الموجه للمرضى مما يقلل من المضاعفات التي تصاحب المريض عند تعرضه للعلاج الكيماوي، ويقوم الجهاز الجديد بتحليل الورم وتحويله إلى ٣٠٠ جين، ويقرر الطبيب إن كان المريض يحتاج لعلاج توجيهي أو تقنيات علاجية أخرى.

وأضافت: يقدم مستشفى دبي خدمات علاجية تضاهي المراكز الطبية العالمية، ويتفوق على بعضها في تقديم الخدمات العلاجية، من خلال توفير أحدث الأجهزة والأدوية المستخدمة في تشخيص وعلاج أنواع السرطان كافة، وقسم أمراض الدم يضم عيادات خارجية وعيادات للعلاج الوريدي، ولدينا 4 عيادات على مدار الأسبوع، ونقدم الخدمة ل15 إلى 20 مريضاً يومياً.