شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تضامن البرلمان: تكامل بين أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب داخل المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc الذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، إنه سيتم عقد لقاءات بلجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب مع منظمات المجتمع المدنى والشركات واتحاد ذوى الاحتياجات الخاصة، لمناقشة القوانين، وهل تناسب تلك الفئات، مشيرا إلى أن هناك تكاملا بين أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب داخل مجلس النواب .

من جانب آخر كانت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى قد وافقت على مشروع تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم رقم 16 لسنة 2018، وفيما يلى نستعرض الضريبة التى سيتم فرضها على بعض الخدمات لصالح الصندوق وفقا لما تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة بمشروع القانون.

تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التى تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التى تساهم فيها على 50% بناء على طلب ذوى الشأن. وكذا تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر.