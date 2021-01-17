شكرا لقرائتكم خبر عن حالتان تتسبب فى وقف الرخصة تلقائيا بقانون النقل البرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى"، وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2019، ليكون كيانا موحدا للإشراف على خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، وفيما يلى نستعرض الحالات التى ينتج عنها إلغاء تراخيص المركبات تلقائيا.

" فى حالة إخلال المرخص له بالتزاماته الواردة فى هذا القانون أو فى الترخيص، يجوز للجهاز وقف الترخيص للمدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب على الجهاز توجيه إنذار للمرخص له على عنوانه الثابت بالترخيص لتدارك هذا الإخلال خلال المدة التى تحدد له فى الإنذار، فإذا انتهت هذه المدة دون تداركه يلغى الترخيص، وذلك كله وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

ويلغى الترخيص تلقائيًا فى أى من الحالتين الآتيتين:

1. إذا ثبت أن الرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس فى تعامله مع الجهاز أو فى الحصول على الترخيص.

2. إذا صدر حكم نهائى بإفلاس أو إعساره، أو انقضى إذا كان شخصًا اعتباريًا بأحد أسباب الانقضاء المقررة قانونًا.