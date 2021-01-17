بالرابط.. التعليم تُعلن فتح الباب لتعديل الرغبات لرياض الأطفال بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، فتح باب تعديل الرغبات لرياض الأطفال وفقًا للأماكن المتاحة، استعدادًا لظهور نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال.

وأكد عطية، أنه على أولياء الذين تقدموا بطلبات للتعديل من المدارس المميزة إلى المدارس الرسمية لغات سرعة مراجعة تنسيق رياض الأطفال فى الفترة من 2021/1/17 وحتى 2021/1/21.

ولفت إلى أن أولياء الأمور الذين لم يتم قبول أبنائهم بالمرحلة الثانية، سوف يتم فتح الموقع لهم آخر يناير لتعديل رغباتهم وفق الأماكن المتاحة في كل مدرسة وعليهم الاختيار من بين هذه المدارس، على أن يتم غلق الموقع بعد أسبوعين ثم تعلن نتيجة المرحلة الثالثة.

كما ناشد التنسيق الإلكتروني، أولياء الأمور بتحري الدقة في البيانات والاختبارات لإتاحة الفرصة لإنجاز العمل وقبول الأطفال في الأماكن المتاحة في أسرع وقت.

ويمكن تعديل الرغبات عبر الرابط التالي:

http://www.cairogovresults.com/Kindergarten/Index