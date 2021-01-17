الإمارات تدين إطلاق طائرات مفخخة «حوثية» صوب السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، المدعومة من إيران، استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال ثلاث طائرات مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وجددت دولة الإمارات -في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي- تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لإطلاق ميليشيات الحوثي عدداً من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أمس، أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة يشكل تحدياً للمجتمع الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، وتهديداً لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، وتقويضاً للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن، الأمر الذي يستوجب تحركاً فورياً للمجتمع الدولي لوضع حد لتلك الاعتداءات.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وفي هذه الأثناء، شجب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الهجوم الإرهابي من قبل «الحوثي». وقال العسومي في بيان له: «إن تكرار هذه المحاولات الإرهابية، التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة، ومنع هذه الميليشيات الإرهابية من حيازة التكنولوجيا العسكرية المتطورة، التي يزودها بها النظام الإيراني، وتستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المنشآت الحيوية والمدنية». وأضاف: «إن قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية باتخاذ محافظة الحديدة مُنطلقاً لأعمالها الإرهابية يمثل خرقاً واضحاً لاتفاق ستوكهولم القاضي بوقف إطلاق النار». وأكد رئيس البرلمان العربي، تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشيداً بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونجاحها في التصدي لكل المحاولات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية.