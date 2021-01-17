أيتـام «داعش» في سوريا يثيرون القلق بفرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (وكالات)

رغم استعادة فرنسا، الأسبوع الماضي، 7 أطفال متحدرين من مقاتلين في تنظيم «داعش» الإرهابي، كانوا يعيشون في مخيم «روج» شمال شرق سوريا، إلا أن وضع الذين لا يزالون في سوريا، يثير قلق عائلاتهم في فرنسا التي تواجه صعوبات للحفاظ على التواصل معهم.

وفي المخيمات، أصبح الوصول إلى الهاتف نادراً جداً. وفي السابق، كان بإمكان الأمهات المحتجزات الحصول على هواتف محمولة لإرسال صور ورسائل. لكن حالياً، أصبحن مرغمات على اللجوء إلى هاتف المخيم الذي يخضع لرقابة الحراس الأكراد.

وأكدت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة في إشعار نُشر في نوفمبر الماضي، أن الأطفال المحتجزين في «ظروف صحية صعبة» و«المعزولين في خيم» حيث يفتقرون إلى مواد غذائية «أساسية»، معرضون لخطر «فوري».

وتحدثت اللجنة عن «مخاطر أضرار لا يمكن إصلاحها، في حياتهم واندماجهم الجسدي والعقلي ونموّهم».

وأكدت الأمم المتحدة أن لدى فرنسا «القدرة والصلاحية لحماية حقوق هؤلاء الأطفال، عبر إعادتهم أو عبر اتخاذ تدابير أخرى» لحمايتهم. إلا أن باريس لم تستعد منذ مارس 2019 سوى 35 طفلاً، هم أيتام، أو وافقت أمهاتهم على الانفصال عنهم.

وتنتهج الخارجية الفرنسية منذ سنوات سياسة إعادة أطفال عبر النظر في كل حالة على حدة، وتعتبر أن البالغين يجب أن يخضعوا للمحاكمة في مكان وجودهم.