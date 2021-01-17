ترامب يمنح ملك المغرب «وسام الاستحقاق»

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد، وكالات)

منح الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس، ملك المغرب محمد السادس وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لـ«تأثيره الإيجابي» على المشهد السياسي في الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض: «إنه قدم للملك محمد السادس وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى»، قبل خمسة أيام من رحيل ترامب في مراسم خاصة في واشنطن حضرها سفير المغرب.

واستحدثت هذه الجائزة العسكرية لتكريم قادة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وكان منحها متوقفاً إلى أن قام ترامب بإحيائها. ومنح ترامب الوسام الشهر الماضي إلى رؤساء وزراء أستراليا والهند واليابان أيضاً. وأوضح البيت الأبيض أن هذا الوسام يُمنح تكريماً لإتمام مهمة استثنائية، أو للمسؤولين الأجانب، ولا يمكن أن يُمنَح إلا من قبل الرئيس.

وقال البيت الأبيض في بيان: «إن الملك محمد السادس عمل على تعزيز الشراكة الدائمة والعميقة بين مملكة المغرب والولايات المتحدة في المجالات كافة». وأضاف: «إن رؤيته وشجاعته وخصوصاً قراره استئناف العلاقات مع دولة إسرائيل كان له أثر إيجابي على المشهد السياسي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وهو ما يمثل «بداية عهد جديد من الأمن والازدهار لبلدينا وللعالم».

وشارك ديفيد شينكر كبير مسؤولي وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، أمس الأول، مع المغرب في مؤتمر افتراضي حول الصحراء الغربية ركز على موقف ترامب.

وقال بيان مشترك: «إن أربعين دولة شاركت في المؤتمر، بينها 27 على مستوى وزاري».

وأضاف: «إن المشاركين التزموا مواصلة مناصرة حل يقوم على استخدام خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية». وذكرت وزارة الخارجية المغربية أن بين الدول المشاركة حلفاء عرباً للمغرب وبلداناً نامية وكذلك فرنسا.

وكان شينكر أكد، على هامش افتتاح قنصلية لبلاده في مدينة الداخلة، التزام بلاده بتعميق وتعزيز علاقاتها مع الشعب المغربي في الشقين التجاري والثقافي تحديداً، مشيداً بجهود المغرب في تعزيز التسامح الديني والوئام من خلال حماية الطائفة اليهودية والتوقيع على «إعلان مراكش»، الذي يشكل نموذجاً يحتذى به في المنطقة. ويصادف عام 2021 مرور 200 سنة على افتتاح الولايات المتحدة أول بعثة دبلوماسية لها في المغرب، وهي أقدم منشأة دبلوماسية لواشنطن في أي مكان في العالم.

ولفت شينكر إلى أن المغرب هو البلد الوحيد في إفريقيا، الذي أبرمت أميركا معه اتفاقية التبادل الحر، التي ضاعفت الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2006، مشيراً إلى نمو قيمة التجارة الثنائية بين البلدين إلى خمسة أضعاف.