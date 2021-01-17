برعاية بعثة الأمم المتحدة.. الليبيون يبحثون في القاهرة «مسودة الدستور» اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

يتوجه وفد من مجلسي النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى مصر، اليوم، في زيارة تستغرق أربعة أيام، للمشاركة في اجتماعات لجنة متابعة المساري الدستوري الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حسبما أكد مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر أن عدد المشاركين في اجتماعات لجنة متابعة «المساري الدستوري» في مصر سيتضمن مشاركة 15 عضواً يمثلون المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، مشيراً إلى أن الاجتماعات ستبحث إيجاد نقاط توافق بين أعضاء اللجنة حول مشروع مسودة الدستور الليبي.

وأشار المصدر إلى تمسك وفد المجلس الأعلى للدولة بالتصويت على مسودة مشروع الدستور الليبي الذي أنجزته الهيئة التأسيسية، في ظل تحفظ وفد المجلس الأعلى للدولة على المسودة الحالية، التي تطالب الهيئة بطرحها للاستفتاء قبيل إجراء الانتخابات في البلاد.

من جانبها، رجحت نادية عمران، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، «فشل اللجنة في التوصل للتوافق على مقترح واحد، لكنها يمكن أن تقدم مجموعة من المقترحات»، لافتة إلى أن اللجنة القانونية المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي المشكلة من قبل البعثة الأممية تحمل بطاقة فشلها، لأن البعثة شكلتها بطريقة تنبئ بما ستخرج به لأنها من أطياف غير متجانسة، وأغلبهم غير المتخصصين.

وأكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن اللجنة القانونية المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي لم تتمكن من تحقيق توافق رغم عقدها لعدة اجتماعات، واكتفت بتقديم مقترحات بعضها فردية، لافتة إلى أن مهمتهم تتلخص في مساعدة اللجنة الدستورية بتقديم مقترحات لها بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية والقاعدة الدستورية، مرجحة أن تزيد اللجنة القانونية من الوضع تعقيداً.

وأعربت عن رفضها الذهاب لانتخابات في ليبيا قبيل الاستفتاء على مشروع الدستور في البلاد، قائلة: «أرفض بشدة الذهاب لانتخابات قبل الاستفتاء على مشروع الدستور»، مضيفة: «كيف ستتم الانتخابات دون تحديد قاعدة دستورية، محاولة تعديل الإعلان الدستوري تحتاج لتوافق مجلس النواب والدولة، من باب أولى يكون التوافق على مشروع الدستور».

وشددت على أنه لا مناص لحل الأزمة الليبي من طرح المشروع على الاستفتاء، ومن ثم الذهاب لانتخابات برلمانية ورئاسية.

إلى ذلك، توافقت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، حول مقترح لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وقالت وسائل إعلام تابعة لحكومة «الوفاق»: «إن أعضاء اللجنة المجتمعين في جنيف، أمس، اتفقوا على مقترح يقضي بضرورة توافق كل إقليم حول مرشح واحد للمجلس الرئاسي بنسبة 70 في المئة».

وأشار الإعلام الليبي إلى أنه في حال تعذر اتفاق الأقاليم حول مرشحيها سيجري الانتخاب على أساس القوائم الانتخابية، موضحاً أن القائمة ستضم مرشحاً لكل منصب، ويشترط فوزها بـ60 في المئة من أصوات أعضاء الملتقى في الجولة الأولى، أو الأغلبية البسيطة في الجولة الثانية.

وجرى إنشاء «اللجنة الاستشارية» المكونة من 18 عضواً في ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل أسبوعين، بعد فشل أعضاء الملتقى في الوصول إلى توافق، وأوكل أعضاء الملتقى مهمة التوافق المبدئي قبل عرضه في جلسة عامة للملتقى.

ومن جانبه، هاجم عضو مجلس النواب الليبي، محمد العباني، البعثة الأممية في ليبيا، مؤكداً أن الصراع في ليبيا أمني، ولكن البعثة الأممية تسعى لجعله صراعاً سياسياً كما يحدث غالباً بين الأحزاب.

وحذر من أنه حالياً لا توجد أحزاب نشطة مشاركة بالصراع سوى حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا.

وأكد العباني أن البعثة الأممية غيرت مسارها وتخصصها من المساعدة والدعم في حل الصراع الليبي لجسم بدأ يديره، مشيراً إلى أن البعثة حلت محل إرادة الليبيين ممثلة في ستيفاني ويليامز، لافتاً أن خطة الأخيرة ورؤيتها لحل الصراع الليبي ليست رؤية ليبية.