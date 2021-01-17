واشنطن: إغلاق المعالم الشهيرة وإقامة نقاط تفتيش

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

واصلت العاصمة الأميركية واشنطن، أمس، تعزيز إجراءاتها الأمنية بإغلاق منافذ دخول المعالم الشهيرة، وإقامة نقاط تفتيش على مداخل وسط المدينة، استعداداً لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير.

وتشهد مراسم تنصيب الرئيس الأميركي دوماً إجراءات أمن مشددة، بقيادة جهاز الخدمة السرية، إلا أن إجراءات تأمين المراسم خلال العام الجاري ستكون أكبر من المعتاد، بعدما اقتحم مؤيدو الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس يوم السادس من يناير، في محاولة لمنع التصديق النهائي على فوز بايدن.

وأعلنت هيئة المتنزهات الوطنية إغلاق منطقة «ناشيونال مول» والمعالم الأميركية الشهيرة في واشنطن، حتى 21 يناير على الأقل.

وقال ماثيو ميلر مدير المكتب الميداني لجهاز الخدمة السرية في واشنطن للصحفيين: «لا يمكننا أن نسمح بتكرار الفوضى والممارسات غير القانونية، التي شاهدتها الولايات المتحدة والعالم، الأسبوع الماضي».

وقال مسؤولون أميركيون إنهم يتوقعون ارتفاع عدد قوات الحرس الوطني في العاصمة إلى 25 ألفاً.

وفي هذه الأثناء، أكد مصدران مطلعان، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط الآن لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب بايدن، الأربعاء المقبل، بدلاً من خطته الأصلية بالمغادرة يوم الثلاثاء.

وذكر المصدران أن ترامب، الذي قال إنه لن يحضر حفل التنصيب، يستعد لإقامة مراسم وداع في قاعدة أندروز خارج واشنطن، حيث مقر الطائرة الرئاسية.

لكن المصدرين أكدا أن الخطة قد تتغير. ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيلقي كلمة يوم الأربعاء. وقال المصدران: «إن ترامب سيطير بعد ذلك إلى منتجع مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا».

ومن المتوقع أن يكون ترامب في فلوريدا بحلول موعد مراسم تنصيب بايدن المقررة في منتصف نهار الأربعاء. ويخطط مجموعة من مساعدي ترامب إلى العمل معه في بالم بيتش، في ظل سعي قطب العقارات السابق إلى استعادة مكانته داخل الحزب «الجمهوري».