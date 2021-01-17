جرحى بانفجار في حسينية شرق طهران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع انفجار داخل حسينية في منطقة شرق العاصمة طهران، وأدى الانفجار أدى لإصابة خمسة أشخاص بجروح وفق التقارير الأولية.

وذكر موقع ”بولتون نيوز“ المقرب من الأجهزة الأمنية الإيرانية، أن ”انفجار كبسولة غاز في مطبخ في حسينية (مركز ديني) وقع في الساعة 20:45 مساء اليوم (السبت)، أدى إلى إصابة 5 أشخاص جراء الانفجار في شارع برستار الذي يعد من المناطق الراقية شرق العاصمة طهران“.

وأضاف الموقع بحسب مصادره أن ”الجرحى الخمسة نقلوا إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف“، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويحيي الشيعة في إيران الليلة ذكرى وفاة السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، والتي تصادف يوم غد الأحد وهي عطلة رسمية في إيران.

وكانت السلطات الإيرانية قد حذرت من فتح الحسينيات والمراكز الدينية في هذه المناسبة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وخشية تزايد أعداد الإصابات والوفيات.

وعادة ما يرفض التيار المتشدد في إيران القرارات التي تتخذها الحكومة والسلطات الصحية لمواجهة جائحة كورونا خصوصا فيما يتعلق بالحسينيات والمراكز الدينية.