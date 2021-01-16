الاحتجاجات في تونس.. إحراق العجلات المطاطية بعدد من شوارع القيروان

جدة - عبدالحي حسين - عمد مجهولون مساء اليوم السبت إلى غلق عدد من شوارع مدينة القيروان وحرق العجلات المطاطية في خرق لحظر الجولان الذي تعيشه تونس منذ يوم 14 يناير الجاري.

وتدخلت الوحدات الأمنية لفتح الطرقات وتفريقهم، وتم إيقاف عدد منهم.

وعمد المجهولون إلى رشق عدد من السيارات الأمنية لدى توجهها إلى أحد أحياء المدينة لإعادة فرض النظام وتفريق هؤلاء الأشخاص.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فإن أغلب من عمدوا الى القيام بهذه التحركات الليلية، شباب لا تتجاوز أعمارهم الـ20 عاما، كما يتواجد بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما.