البطولة الوطنية.. رجاء بني ملال يحقق فوزا مهما على الدشيرة وخريبكة يخطف التعادل من سلا

جدة - عبدالحي حسين - تمكن فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، من تحقيق فوز مهم على ضيفه أولمبيك الدشيرة بهدف دون رد، عشية اليوم السبت، برسم الجولة 6 من منافسات القسم الوطني الثاني بالملعب البلدي ببني ملال.

وسجل الرجاء الملالي هدفه الوحيد، عن طريق اللاعب عز الدين النقاب في حدود الدقيقة 80 من عمر المباراة بعدما تلاعب هذا الأخير بدفاعات الخصم.

و بهذه النتيجة رفع رجاء بني ملال رصيده، إلى 10نقط ليحتل بذلك المركز الثاني، خلف اتحاد الزموري للخميسات الذي يحتل المركز الأول برصيد 11 نقطة.

هدا وتعادل أولمبيك خريبكة أمام مضيفه الجمعية السلاوية بهدفين لكل فريق، يومه السبت، ليرفع الفريق الخريبكي رصيده إلى 8 نقاط، محتلا المركز الثامن في سبورة الترتيب العام، فيما فريق الجمعية السلاوية رفع رصيده إلى 9 نقط، محتلا المرتبة الثالثة.