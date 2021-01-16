إسبانيا.. الحكومة تستبعد فرض إغلاق شامل جديد لاحتواء تفشي فيروس

جدة - عبدالحي حسين - استبعدت الحكومة الإسبانية اليوم السبت فرض الإغلاق الشامل في البلاد لمواجهة تفشي جائحة فيروس (كوفيدـ 19) لكنها قد تسمح للجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي فرض قيود وتدابير احترازية جديدة من بينها تقديم توقيت حظر التجول الليلي.

وقال سلفادور إيلا وزير الصحة الإسباني خلال ندوة صحفية عقدها اليوم السبت إن الحكومة تستبعد حتى الآن إغلاقا جديدا أو احتواء شاملا من أجل مواجهة تداعيات الموجة الثالثة من جائحة (كوفيدـ 19) لكنها قد تجيز للجهات المستقلة تقديم موعد حظر التجول الليلي وهو الإجراء الساري منذ فرض حالة الطوارئ الصحية.

وأكد وزير الصحة أنه “ليس واردا في الوقت الحالي إجبار الناس على ملازمة منازلهم”، وذلك في إشارة إلى استبعاد أي احتواء شامل كما اعتمدته بعض الدول الأوروبية التي لجأت إلى فرض إغلاق جديد على السكان بعد الزيادة المقلقة في حالات الإصابة بالوباء.

وكانت خمس جهات مستقلة في إسبانيا قد طالبت أمس الحكومة المركزية بتطبيق إغلاق شامل جديد من أجل مواجهة الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها منذ نهاية عطل وإجازات أعياد الميلاد ورأس السنة.

وسجلت إسبانيا أمس الجمعة رقما قياسيا جديدا في عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس ( كوفيد ـ 19) في ظرف 24 ساعة بلغ 40 ألف و 197 حالة إصابة.

وأكد سلفادور إيلا أن الوضع الوبائي في البلاد “يثير قلقا كبيرا”، خاصة بعد الزيادة المقلقة في حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن القيود والتدابير الاحترازية المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية السارية حتى 9 ماي المقبل تظل كافية لمحاصرة تفشي هذا الوباء”.

ومقابل ذلك أبدى وزير الصحة استعداد الحكومة لـ”مراجعة” الفترة الزمنية المقررة لحظر التجول الليلي الذي يجيز مرسومه للجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي إمكانية تقديمه أو تأخيره بساعة أو أكثر.

ويقدر العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء بالبلاد بـ2 مليون و252 ألف و164 حالة إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفيات 53 ألف و 314 حالة حسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة أمس الجمعة.