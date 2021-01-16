الفقيه بن صالح.. تماس كهربائي يرسل دركي إلى المستشفى

جدة - عبدالحي حسين - تسبب تماس كهربائي، مساء اليوم السبت في حروق من الدرجة الثانية، لدركي بمنطقة دار ولد زيدوح، ضواحي إقليم الفقيه بن صالح.

وحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن النيران اندلعت بشكل مفاجئ بسبب تماس كهربي داخل منزل دركي، ما تسبب في حريق على مستوى المنزل وحروق من الدرجة الثانية للضحية.

وأضاف المصدر داته، أن الضحية الدي يبلغ من العمر 37 سنة، جرى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال.

وحلت العناصر الأمنية بعين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.