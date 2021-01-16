مونديال اليد.. المنتخب المغربي ينهزم أمام البرتغال بنتيجة 33-20

جدة - عبدالحي حسين - انهزم المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد، أمام نظيره البرتغالي، مساء اليوم السبت، برسم الجولة الثانية من الجولة السادسة بكأس العالم للكرة اليد، مصر 2021.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 12-12 وسط أداء متوازن من الجانبين، فيما تراجع أداء المنتخب المغربي وتفوقت البرتغال، وأنهت المباراة لصالحها بنتيجة 33-20.

وبذه النتيجة، تمكن المنتخب البرتغال من حصد نقطتين جديدتين ليتصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط من انتصارين على أيسلندا والمغرب، بينما تجمد رصيد المغرب دون نقاط بعد الهزيمة فى مباراتين أمام الجزائر والبرتغال.

وكان المنتخب الجزائري قد حقق فوزا مثيرا على المغرب بفارق هدف واحد بنتيجة 24-23 في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، ضمن المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة اليد “مصر 2021”.