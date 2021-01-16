انت الان تتابع خبر بوصلة احمد ياسين تتجه صوب تركيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-16 | 21:01
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اقترب اللاعب الدولي العراقي ونادي هاكن السويدي احمد ياسين من الانتقال الى احد الفرق في الدوري التركي الممتاز بكرة القدم.
وقال زيد ياسين شقيق اللاعب في حديث للسومرية نيوز ان "شقيقي احمد ياسين تلقى عرضاً رسمياً من نادي دينيسلي سبور التركي للانتقال اليه في الانتقالات الشتوية الحالية".
واوضح ان "ياسين يدرس العرض جيداً قبل اتخاذ القرار النهائي"، مشيراً الى ان "فكرة اللعب بالدوري التركي تعجب اللاعب كثيراً".
يذكر ان نادي دينيسلي يحتل المركز قبل الاخير في سلم ترتيب البطولة.
واوضح ان "ياسين يدرس العرض جيداً قبل اتخاذ القرار النهائي"، مشيراً الى ان "فكرة اللعب بالدوري التركي تعجب اللاعب كثيراً".
يذكر ان نادي دينيسلي يحتل المركز قبل الاخير في سلم ترتيب البطولة.
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