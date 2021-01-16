حريق كبير في مجمع السكك بالصالحية.. صور

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن اندلاع حريق كبير في مجمع السكك بمنطقة الصالحية في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل 4 كرفانات سكن مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال في مجمع السكك السكني في منطقة الصالحية وسط بغداد بمشاركة اكثر من 10 فرق اطفاء وانقاذ".

واضاف ان "الفرق طوقت الحريق وانقذت ما يقارب 100كرفان سكن واخلت العوائل تحسباً لحدوث اصابات بشرية نتيجة كثافة الدخان المنبعث من الحريق وانهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية".

واكد ان "الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبراء الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".