شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرهان: لا نريد الدخول في حرب مع إثيوبيا ونريد فقط الحفاظ على حدودنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

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قال رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، السبت، إن السودان لا يريد الدخول في حرب مع إثيوبيا لكنه يريد الحفاظ على حدوده.



وأضاف البرهان أنه:" اتفقنا مع إثيوبيا على ضبط قواتنا المسلحة للحدود لمنع تسرب أي جهة مسلحة".

وتابع:" نحن منفتحون في علاقتنا مع كل دول الجوار ولدينا احترام للشعب الإثيوبي ونريد الحفاظ عليه".