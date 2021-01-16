شكرا لقرائتكم خبر عن مرافق «استشاري» الشارقة تطلع على أعمال الطرق والمواصلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري بالشارقة على مستجدات العمل في المشاريع الخدمية التي تنفذها الإمارة لتطوير شبكة الطرق.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة لمقر الهيئة، في إطار استعداداتها لمناقشة سياسة الهيئة خلال جلسة المجلس المقبلة، والتي ستعقد الخميس 21 يناير/كانون الثاني الجاري.

حضر الاجتماع من قبل اللجنة محمد سالم الطنيجي رئيس اللجنة، والأعضاء عبيد محمد القابض الطنيجي مقرر اللجنة، والدكتور محمد أحمد الكوس، وأحمد راشد علي النقبي، وعبدالله مصبح الخاصوني الكتبي، وعلي سيف النداس، وعبيد عوض الطنيجي، ومن الأمانة العامة للمجلس آمنة سالم.

فيما استقبل وفد المجلس كلاًّ من المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة، والمهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري مدير هيئة الطرق والمواصلات لشؤون الطرق، وعبد العزيز محمد الجروان مدير هيئة الطرق والمواصلات لشؤون المواصلات.

وفي بداية الزيارة أكد المهندس يوسف السويجي أهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة والمجلس.

من جهته نقل محمد سالم الطنيجي رئيس اللجنة، تحيات رئيس المجلس والأمين العام وأعضاء وعضوات المجلس للهيئة.