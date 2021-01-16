شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب بمناطق متفرقة وأبوظبي تخفض السرعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

غطى ضباب مناطق متفرقة من الدولة، صباح أمس السبت، واستمر لمدة 9 ساعات ونصف الساعة، حيث بدأ في تمام الثانية عشرة ن منتصف الليل، واستمر حتى التاسعة والنصف صباحاً، نتيجة لتأثر الدولة بمرتفع جوي سطحي، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

بدأ تشكل الضباب على طريق أبوظبي - دبي (شارع الشيخ مكتوم بن راشد) / طريق الشاحنات أبوظبي - العين / طريق سويحان – العين، وعلى الشهامة، مدينة خليفة، الشامخة، الريف، رزين، الختم، الوثبة في أبوظبي، وعلى مطار الظفرة العسكري، ومطار العين الدولي، ومطار البطين، وضباب متقطع على مطار أبوظبي الدولي، وعلى طريق دبي – العين، وضباب على المنهاد (دبي)، كما سجلت أقل درجة حرارة في الدولة عند الساعة 6:15 من صباح أمس 4.9 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة.

وفعّلت شرطة أبوظبي، منظومة خفض السرعات إلى 80 كم على طريق (أبوظبي - العين) و طريق (سويحان - الهير) وطريع (العين_ دبي) لمدة 6 ساعات، بدءاً من 2:30 صباحاً وحتى 9:30 صباحاً، وناشدت السائقين بضرورة التقيد والالتزام بالسرعة التي تحدّدها على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية على طرق الإمارة في أوقات الضباب. ونبّهت السائقين إلى عدم الانشغال بالهاتف أو التصوير أثناء تشكل الضباب.