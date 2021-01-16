شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان تناقش قانون المرور الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد غدا الأحد، 5 لجان نوعية بمجلس النواب، اجتماعات لمناقشة مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، حيث تعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعا برئاسة النائب أحمد سمير لمناقشة خطة العمل، ولجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة خطة العمل أيضا، ولجنتى النقل والمواصلات والإسكان.

بينما تستهل لجنة الدفاع والأمن القومى اجتماعها برئاسة النائب كمال عامر، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

جدير بالذكر أن القانون الجديد يعاقب المخالفين لقواعد السير على الطرق والقيادة بسرعات جنونية على المحاور ما يتسبب فى وقوع العديد من الحوادث المرورية بعقوبات رادعة.

ونص قانون المرور على معاقب المخالفين بارتكاب جرائم السرعات الجنونية على الطرق حيث ألزمت الشريحة الخامسة وفقا للقانون بخصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دوره فى التوعية المرورية وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه.

كما يعاقب قانون المرور الجديد مستعملي أجهزة تكشف مكان الرادارات بالطرق بغرامة مالية لا تقل عن 4000 جنيه، ولا تزيد عن 8000 جنيه، مع خصم 5 نقاط مرورية وتعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وبعد إتمام الدورة يجرى الدخول فى اختبارات رخصة القيادة.