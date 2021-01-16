شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تنظم غدا حلف اليمين القانونية لمحامى شمال وجنوب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد غدا الأحد، لنقابات شمال القاهرة، جنوب القاهرة، حلوان، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر بحضور رجائى عطية نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة على مجموعتين، الأولى: شمال القاهرة والحضور للقاعة الساعة التاسعة صباحا، بينما المجموعة الثانية جنوب القاهرة وحلوان والحضور للقاعة الساعة الحادية عشرة صباحا.

وشددت النقابة العامة للمحامين على المحامين الجدد، عدم إحضار ذويهم، فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والالتزام بالحضور فى المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.