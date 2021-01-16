شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية البرلمان" تناقش الصكوك السيادية وعلى جمعة يترأس أول اجتماع للجنة الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا يوم الأثنين المقبل، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون يأتى هذا المشروع بقانون فى إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك عبر عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وتعقد لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعا، يوم الاثنين، أيضًا لاستعراض مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 والذى ناقشته اللجنة ووافقت عليه وأعدت تقريرها ولم يتسن عرضه على الهيئة التشريعية السابقة والموافقة عليه.

الجدير بالذكر أن سبق وان وافقت بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة المهندسين فى حضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين وعدد من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين، وأوصت بإعداد تقرير بشأنه تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان.

وتستهل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب اجتماعاتها فى دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى برئاسة الدكتور على جمعة لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص(شئون الأزهر الشريف والتعليم الأزهرى وشئون دار الإفتاء المصرية)، وكذلك لجان الطاقة والبيئة، التعليم، النقل.