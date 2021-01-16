شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عاطف مغاورى: تقدمت ببيان عاجل للبرلمان لمواجهة تصفية "الحديد والصلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب، تقدمت ببيان عاجل لمجلس النواب لمواجهة سرعة تصفية حلوان للحديد والصلب، مشيرا أن قرار تصفية الحديد والصلب هو إستسهال من وزارة قطاع الأعمال.

وتابع مغاورى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، نطالب بسرعة وقف قرار تصفية مصنع الحديد والصلب ولابد من محاسبة المسئولين عن الإهمال في تطويره، مشيرا أن رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب الأسبق عزل من موقعه بعد تصريحه بتطوير المنظومة.

على جانب آخر، كان النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب قد تقدم بأول استجواب فى دور الانعقاد الحالى إلى وزارة قطاع الأعمال العام عن دورها ومسئوليتها فى اتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعى والاقتصاد المصري.

وقال بكرى، إن الشركة تمتلك من الإمكانيات ما يضمن لها الاستمرارية اذا كانت هتاك جدية فى الإصلاح والتطوير الآن قرار تصفية الشركة جاء صادما وكأن هناك تعمد لإفشال الشركة ثم تصفيتها وتشريد العاملين بها لتلحق بالشركة القومية للأسمنت المجاورة لها.