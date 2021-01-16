عضو "دينية البرلمان": إجراءات الأوقاف حافظت على المساجد والمصلين من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أشادت سهير القاضي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، بجهود وإجراءات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، للحفاظ على صحة المواطنين المترددين على المساجد.

وأكدت القاضي، في بيان لها اليوم السبت، أن وزير الأوقاف، لا يترك مناسبة إلا ويدعو الأئمة والعاملين بالأوقاف، لضرورة الالتزام بكل إجراءات التباعد، وجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتنبيه المصلين على حرمة أذى النفس أو أذى الخلق، وأن المسلم الحقيقي لا يمكن أن يكون سببًا في أذى نفسه أو أذى غيره.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءت ساهمت في استمرار فتح بيوت الله، رغم أن الفيروس وصل إلى الذروة، مطالبة المواطنين بضرورة الالتزام بتلك التعليمات التي اتخذتها الوزارة ليهل علينا شهر رمضان وبيوت الله مفتوحة أمام المصلين.