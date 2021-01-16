879 مليون دولار لمشاريع السعودية الإغاثية في مجالات الصحة

بلغ عدد المشاريع الصحية الإغاثية التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ بدايتها في عام 2000 نحو 392 مشروعا في عدد من الدول، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى أكثر من 879 مليون دولار، في حين بلغت تكلفة المشاريع في آخر 3 أعوام نحو 281 مليون دولار.

سوء التغذية في عدن

عقدت منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورشة عمل في محافظة عدن، لدعم وضع اللمسات الأخيرة لتتبع تقدم اليمن في علاج ومنع سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة ومقدمي الرعاية لهم. وتهدف الورشة إلى متابعة وضع حالات سوء التغذية للأطفال، في جميع محافظات ومديريات الجمهورية اليمنية، وزيادة الوعي حول القطاع الصحي والتغذوي، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمستفيدين.

مشاريع صحية

تسعى المنظمة من خلال دعم مركز الملك سلمان للإغاثة، إلى تعزيز الجانب الصحي والوقائي وضمان تقديم الرعاية الطبية والتشخيص المبكر لحالات سوء التغذية. يذكر أن المركز عمل على برامج ومشاريع صحية، لعلاج حالات سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات، في عدد من المحافظات اليمنية وهي: البيضاء وصعدة ولحج وحجة وشبوه والحديدة والضالع، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، حيث أسهم ذلك في علاج أكثر من 26 ألف حالة. ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة - ممثلة بالمركز - لليمن الشقيق في جميع المجالات.

خدمات للاجئين السوريين

واصل مركز الأمل الطبي في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية تقديم خدماته الطبية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال.

وراجع العيادات خلال شهر ديسمبر 2020م 7920 مريضًا، حصلوا على 12.278 خدمة صحية مجانية، توزعت بين أقسام العيادات التخصصية المتنوعة، إضافة إلى المختبرات والصيدلية وخدمات التمريض الأخرى.

واستقبلت عيادات الصحة العامة 642 مريضاً، وعيادات العيون 622 مستفيدا، وقسم الطوارئ 776 فرداً، وعيادات الأسنان 280 مريضاً، وعيادات الأطفال 713 فرداً، مع تقديم 182 لقاحاً، كما استقبلت عيادات الأنف والأذن والحنجرة 541 مريضاً، وعيادات العظام 558 حالة، وعيادات القلب 322 مريضًا، وعيادات المسالك البولية 692 مريضا، وعيادات الجهاز الهضمي 259 حالة، والعيادات النسوية 426 مستفيدةً، كذلك استقبلت عيادات الغدد والسكري 124 مستفيداً، والعيادات النفسية 34 مريضًا.

ويأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، على تقديم المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين في جميع المجالات، للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

إحصائيات مشاريع المركز لقطاع الصحة «حتى 31 - ديسمبر - 2020»

- ​392 عدد المشاريع

- 879.640.864 دولارا

المشاريع في آخر 3 أعوام

2018

82 مشروعاً بتكلفة 165.523.174 دولارا

2019

86 مشروعا بتكلفة 134.626.746 دولارا

2020

67 مشروعا بتكلفة 146.476.240 دولارا