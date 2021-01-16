صاروخان إيرانيان يهددان حاملة طائرات أمريكية

أفادت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية بسقوط صاروخين إيرانيين على بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأمريكية «نيميتز» في المحيط الهندي. وأوضحت الشبكة أن الصواريخ الإيرانية سقطت «بشكل خطير» بالقرب من سفينة تجارية في المحيط الهندي، وعلى بعد 100 ميل من حاملة الطائرات «نيميتز» الهجومية.

وقال مسؤولون بالبحرية الأمريكية للشبكة: «كانت مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية «نيميتز» على مقربة من المكان الذي انفجر فيه صاروخان باليستيان إيرانيان على الأقل، مما أدى إلى تطاير الشظايا في كل الاتجاهات».

وأوضح مسؤول للشبكة: «كنا نتوقع إطلاق صواريخ، لكن كان هناك قلق من مدى قرب إيران من استعدادها لهذا الأمر».