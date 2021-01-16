صاروخان إيرانيان يهددان حاملة طائرات أمريكية

وقال مسؤولون بالبحرية الأمريكية للشبكة: «كانت مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية «نيميتز» على مقربة من المكان الذي انفجر فيه صاروخان باليستيان إيرانيان على الأقل، مما أدى إلى تطاير الشظايا في كل الاتجاهات».
وأوضح مسؤول للشبكة: «كنا نتوقع إطلاق صواريخ، لكن كان هناك قلق من مدى قرب إيران من استعدادها لهذا الأمر».
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