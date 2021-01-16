العثور على 10 ناجين من زلزال سولاويسي

عثر عمال الإغاثة على نحو عشرة ناجين بين الأنقاض، في جزيرة سولاويسي الإندونيسية غداة زلزال قوي ضرب المنطقة، وأسفر عن عشرات القتلى وشرّد أكثر من عشرة آلاف شخص.

وقضى ما لا يقل عن 46 شخصا في الزلزال الذي بلغت قوته 6,2 درجة، وفق الناطق باسم هيئة إدارة الكوارث. وزرع الزلزال الرعب في نفوس السكان في غرب جزيرة سولاويسي التي شهدت زلزالا كبيرا العام 2018 تلته موجة تسونامي. وانتشل عشرات القتلى من بين أنقاض أبنية انهارت في ماموجو عاصمة غرب سولاويسي في حين عثر على ضحايا آخرين جنوب هذه المنطقة أيضا، حيث شعر السكان بهزة ارتدادية قوية صباح السبت.

وتباطأت جهود الإنقاذ بسبب النقص الكبير في المعدات الثقيلة، لكن عمال الإغاثة تمكنوا من انتشال نحو «عشرة ناجين» من تحت الأنقاض، كما أعلن مسؤول في خدمات الإنقاذ. أوراق أشجار لم تحدد السلطات عدد من يمكن أن يكونوا عالقين أيضاً تحت الركام. كما وصلت طائرات وقوارب على متنها مساعدات ومعدات طارئة إلى المنطقة، فيما أرسلت البحرية سفينةً طبية لدعم المستشفيات التي لا تزال قادرة على العمل، واكتظت بالجرحى، وفق وسائل الإعلام المحلية. وتجري معالجة نحو 190 شخصاً من جروح خطيرة، وفق ما قالت السلطات. في الأثناء، احتمى نحو 15 ألفا من سكان المنطقة في ملاجئ مؤقتة مصنوعة من خيم أو أكواخ صفيح، من الأمطار الغزيرة.