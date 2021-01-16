فرنسا تزيد ساعات حظر التجول لاحتواء «كورونا»

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قررت فرنسا تقديم موعد بدء ساعات حظر التجول ليبدأ من السادسة مساء، اعتباراً من، اليوم السبت، للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا، وخصوصاً من خلال سلالته الأكثر عدوى.

أودى الفيروس بحياة 70 ألفاً في فرنسا، وهي سابع أعلى حصيلة في العالم، وتشعر الحكومة بالقلق بشكل خاص من السلالة الأشد عدوى التي جرى اكتشافها لأول مرة في بريطانيا والتي تمثل حالياً حوالي واحد في المائة من حالات الإصابة الجديدة.

وتم تقديم موعد بدء حظر التجول ساعتين ليبدأ من السادسة مساء على أن ينتهي في السادسة من صباح اليوم التالي. وفضلاً عن ذلك، فإنه اعتباراً من يوم الاثنين، سيتعين على أي مسافر إلى فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبي تقديم ما يفيد بعدم إصابته بـ«كوفيد - 19» والعزل الذاتي لمدة أسبوع عند الوصول.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في خطاب: «كانت هذه الإجراءات ضرورية في ضوء الوضع الحالي. وعلى الرغم من أنه يزداد سوءا، إلا أنه يظل أفضل نسبياً من العديد من البلدان من حولنا، لكنني اتخذتها لأن الواقع، ولا سيما مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس، يعني ضرورة توخي أقصى درجات اليقظة».