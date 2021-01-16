أبرزها العدل والداخلية.. تعديل حكومي في تونس يشمل 12 وزارة

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 10:21 مساءً - منذ 5 دقائق

أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، السبت، تعديلا في تركيبته الحكومية شمل 12 وزارة، منها ثلاث كانت شاغرة بعد إقالات متباعدة زمنيا.

والوزارات التي كانت شاغرة هي الداخلية، والثقافة، والبيئة، بينما طرأت تغييرات في وزراء ثماني حقائب، العدل، الصحة، الفلاحة، الرياضة، التنمية، الطاقة، الصناعة وأملاك الدولة.

كما أعاد التعديل وزارة التكوين المهني والتشغيل، بعد أن كانت مدمجة في وزارة الشباب والرياضة.

يشار إلى إن الأسماء المقترحة الجديدة غير متحزبة، وقد قدمها المشيشي على أنها كفاءات مستقلة.

وأكد المشيشي أن حكومته حافظت على استقلاليتها و تحظى بدعم أغلبية برلمانية.

وتشمل التعديلات التالي، يوسف الزواغي وزيرا للعدل، ووليد الذهبي، وزيرا للداخلية، وعبد اللطيف الميساوي، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية.

وخالد بن قدور، وزيرا للتنمية الجهوية والاستثمار، ورضا بن مصباح، وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وسفيان بن تونس، وزيرا للطاقة والمناجم.

إضافة إلى شهاب بن أحمد، وزيرا للشؤون المحلية والبيئة، ويوسف فنيرة، وزيرا للتكوين المهني والتشغيل، وزكريا بلخوخة، وزيرا للشباب والرياضة.

كما عين أسامة الخريجي، وزيرا للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، ويوسف بن إبراهيم، وزيرا للثقافة، والهادي خيري، وزيرا للصحة العمومية.