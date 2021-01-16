إعلان حالة الطوارئ.. ماذا يجري في ناكازاغي؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 10:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن السلطات في مدينة ناغازاكي أعلنت حالة الطوارئ على خلفية تفاقم انتشار كورونا في إقليم المدينة.

وذكرت المصادر الإعلامية أن “القرار سيسري اعتبارا من السبت 16 يناير وحتى 7 فبراير المقبل”.

وأضافت: “تتضمن الإجراءات الخاصة فرض قيود على حركة الأشخاص وعمل بعض المؤسسات”.

وبحسب احصائيات منظمة الصحة العالمية، سجلت اليابان أكثر من 315 ألف إصابة بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من 4 آلاف و300 شخص.

يشار إلى أن الحكومة اليابانية قالت إنها ستوسع نطاق حالة الطوارئ التي أعلنتها بطوكيو الأسبوع الماضي لتشمل 7 مناطق أخرى، في حين تزداد معارضة المواطنين لإقامة الأولمبياد مع استمرار الزيادة بإصابات كورونا.

وجاءت الخطوة بعد أن طالب حكام أوساكا وكيوتو ومناطق متضررة بشدة من الفيروس، الحكومة اليابانية بإعلان حالة الطوارئ مما يعطي السلطات المحلية الأساس القانوني لفرض قيود على تنقلات السكان وأعمالهم.