في 5 أيام فقط.. الصين تبني مستشفى يحوي 1500 غرفة لمرضى كورونا!

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 10:21 مساءً - منذ ساعتين

استطاع السلطات الحكومية الصينية في نانغونغ جنوب بكين في مقاطعة خبي من تسجيل رقم قياسي بقيامه بإنهاء بناء مستشفى يحوي 1500 غرفة للمرضى المصابين بفيروس كورونا خلال 5 أيام فقط.

احتوت الصين إلى حد كبير فيروس كورونا الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان في أواخر عام 2019، لكنها لا تزال تعاني من زيادة الحالات. وأفادت لجنة الصحة الوطنية أن الإصابات الأخيرة انتشرت بسرعة غير معتادة.

وأفادت وكالة أنباء شينخوا أن إجمالي 645 شخصاً يعالجون في نانغونغ وشيجياتشوانغ عاصمة مقاطعة خبي حيث هناك مستشفى من 3000 غرفة قيد الإنشاء.

وكان قد أطلق الحزب الشيوعي الحاكم برنامجًا مشابهًا لبناء المستشفيات السريع في بداية تفشي المرض العام الماضي في ووهان.

وألقت لجنة مدينة بكين اللوم على الأشخاص أو البضائع القادمة من الخارج، وعلى الإدارة غير المسؤولة والحماية غير الكافية للعمال والمتورطين في الواردات. وأشارت أن المسافرين الذين يصلون إلى العاصمة الصينية من الخارج سيُطلب منهم الخضوع لأسبوع إضافي من المراقبة الطبية بعد الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.