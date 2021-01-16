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إرهابيون يسيطرون على بلدة مارتي النيجيرية

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الدمام - شريف احمد - سيطر إرهابيون على بلدة مارتي الواقعة على بحيرة تشاد بمحافظة بورنو بشمال شرقي نيجيريا، وذلك بعد شهرين من عودة السكان إلى منازلهم طبقاً لبرنامج حكومي بعد نزوحهم منها بالسابق.

وأشارت مصادر أمنية اليوم، إلى أن القوات الحكومية اضطرت مع عدة مئات من السكان للانسحاب من البلدة بعد هجوم الإرهابيين والسيطرة عليها.

وأوضح بيان للجيش النيجيري أن القوات قامت بانسحاب تكتيكي للتصدي لهجوم المسلحين خارج مارتي، مؤكداً أن القوات دمرت فعلياً سبع شاحنات عليها مدافع وقضت على عدد غير محدد من المهاجمين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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