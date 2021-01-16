شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يرشح دبلوماسيين مخضرمين لشغل مناصب عليا‭ ‬بالخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم السبت، الدبلوماسية المخضرمة في الشؤون الخارجية ويندي شيرمان، التي كانت عضوا رئيسيا في فريق المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، لشغل ثاني أعلى منصب في وزارة الخارجية.

كما رشح بايدن فيكتوريا نولاند، التي كانت أكبر دبلوماسي أمريكي في أوروبا وسفيرة لدى حلف شمال الأطلسي ومتحدثة باسم وزارة الخارجية، لمنصب وكيل الوزارة للشؤون السياسية، وهو فعليا ثالث أعلى منصب دبلوماسي أمريكي.

كما رشح بايدن أحد مستشاريه للسياسة الخارجية منذ فترة طويلة، وهو برايان ماكيون، لمنصب نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد. كما رشح الدبلوماسية بوني جنكينز لشغل منصب وكيل الوزارة لشؤون مراقبة التسلح والأمن الدولي.

ورشح الرئيس المنتخب أيضا الدبلوماسية إيزرا زيا لمنصب وكيل الوزارة لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وستعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جلسة يوم الثلاثاء لتعيين أنتوني بلينكن، مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية.

وإذا جرت المصادقة على الترشيحات، فإن كل المرشحين الذين جرى الكشف عن أسمائهم اليوم سيعملون تحت إدارة بلينكن.

وذكرت رويترز هذا الشهر أن ترشيح شيرمان ونولاند كان أمرا متوقعا، مؤكدة صحة تقرير نشرته صحيفة بوليتيكو.