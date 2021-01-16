إيران تهدد بمقاضاة أمريكا بزعم اتخاذ «إجراءات غير قانونية» بحق دبلوماسييها

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم السبت أن إيران أرسلت تحذيراً إلى الولايات المتحدة من أنها قد تقيم دعوى قضائية ضدها في المحكمة الدولية بزعم اتخاذ "إجراءات غير قانونية" بحق دبلوماسيين إيرانيين في الأمم المتحدة.

وطبقاً لتقارير وسائل الإعلام، قال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن مذكرة أُرسلت إلى الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية، التي تمثل المصالح الأمريكية في إيران، تحذر من أن طهران قد تقاضي واشنطن في المحكمة الدولية بسبب ما قالت إنها "إجراءات غير قانونية".