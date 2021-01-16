منظمة ألمانية: عواقب الإغلاق فادحة

حذرت منظمة "أرشه" الألمانية المعنية بمساعدة الأطفال من أن يخلف الإغلاق بسبب جائحة كورونا آثار عميقة على الأطفال المحرومين اجتماعيا.

وقال مدير المنظمة، توبياس لوخت، لوكالة الأنباء الألمانية: "عواقب الإغلاق فادحة"، مضيفا أنه حتى في أول إغلاق في الربيع الماضي تسبب إغلاق المدارس في أن يكون القصور لدى العديد من الأطفال كبيرا لدرجة يصعب معها التعويض.

وأعرب لوخت عن أمله في أن تتمكن المدارس من تقديم الحصص الدراسية بالحضور الشخصي مجددا بأي شكل من الأشكال، وقال: "الدروس عن بعد لعدة أشهر غير مجدية. الأطفال يحتاجون إلى الحضور الجسدي مع شخص بالغ يشجعهم ويمكنهم أيضا طرح الأسئلة عليه"، مؤكدا ضرورة وضع مستوى أداء الأطفال وعمرهم أيضا في الاعتبار، وقال: "بالنسبة للعديد من الأطفال، غالبا ما يكون مدرسوهم هم الأشخاص الوحيدون الذين يمكنهم التواصل معهم".



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