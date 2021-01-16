إيران.. تفكيك شبكة لبيع الأسلحة عبر الإنترنت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن رئيس شرطة الأمن العام بطهران العميد علي ذو القدري تفكيك شبكة لبيع الأسلحة عبر الإنترنت، وضبط ألفي قطعة سلاح صيد واعتقال 4 أشخاص من أفراد الشبكة.

وقال: "في إطار تنفيذ خطة التعامل بحزم مع المخلين بالنظام والأمن في الفضاء السيبراني، رصد منتسبو مركز عمليات شرطة الأمن العام نشاطات لعصابة بيع السلاح عبر الإنترنت".

وأضاف: "تبين من خلال التحقيقات أن عناصر هذه الشبكة جهزوا مؤخرا كمية كبيرة من أسلحة الصيد وأخفوها في مخابئهم، وأن منتسبي الأمن بدأوا عمليات المراقبة للكشف عن أعضاء العصابة".

وتابع: "تمت مراقبة تحركات المتهمين على مدار الساعة، ونجح رجال الشرطة بعد أسبوع من تحديد مكان اختبائهم، ومهاجمة مخبئهم والقبض عليهم وضبط قطع الأسلحة".

وأشار إلى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة.