فلسطين تبدأ التسجيل الكترونيا للانتخابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عن بدء التسجيل الكترونيا للانتخابات العامة التي ستجري لأول مرة من 15 عاما ابتداء من مايو المقبل.

ودعا رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، الفصائل والمواطنين الفلسطينيين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية التي تعهد أن تجري بكل شفافية ونزاهة.

وأعلن ناصر عن الجدول الزمني للانتخابات العامة 2021، في شقيها التشريعي والرئاسي، والتي تبدأ أولى مراحلها بعملية التسجيل في المراكز، وتنطلق صباح 10 فبراير المقبل لمدة أربعة أيام.

وأشار إلى أن التسجيل الالكتروني لتحديث السجل الانتخابي انطلق من أمس، وأن عملية التسجيل للانتخابات الشهر المقبل داخل المراكز ستكون للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأوضح أن آخر موعد للتسجيل للانتخابات سيكون في 14 فبراير والذي يعد شرطا أساسيا للمشاركة في الانتخابات سواء كمرشح أو كناخب في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأضاف «إن النظام الانتخابي وفقا لقرار بقانون عام 2007 وتعديلاته هو نظام التمثيل النسبي الكامل، بمعنى أن الوطن سيكون دائرة انتخابية واحدة والترشح يتم من خلال قوائم فقط، سواء كانت حزبية أو مستقلة.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأول مرسوما بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية على ثلاث مراحل.