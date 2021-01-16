شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تبدأ أكبر حملة تلقيح ضد كورونا في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - (أ ف ب)

بدأت إحدى أكبر حملات التلقيح في العالم لمكافحة كوفيد-19 السبت، في الهند، وتشمل تطعيم 300 مليون شخص بحلول يوليو/تموز.

وفي تصريح لفرانس برس قال موهان غرانبات نيكام (53 عاماً) الذي يعمل حارس مستشفى في بومباي «سعدت جداً لوجود اسمي على القائمة»، وقد بدا عليه الارتياح لتلقي اللقاح أخيراً.

وينوي ثاني أكثر بلدان العالم تعداداً للسكان مع 1.3 مليار نسمة، وأحد أكثرها تضرراً من الوباء، تلقيح 30 مليوناً من أفراد الطواقم الطبية والأكثر عرضة للوباء في المرحلة الأولى، يليهم نحو 270 مليوناً فوق سن الخمسين أو ممن يعانون ضعفاً شديداً حيال المرض.

وتطرح هذه العملية تحدياً هائلاً للهند، خصوصاً أن اللقاحين المستخدمين يتطلبان تخزيناً على درجات حرارة متدنية جداً. وبحسب آخر حصيلة لفرانس برس، توفي ما لا يقل عن 2.009.991 شخصاً حول العالم منذ أن أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين ظهور الوباء في كانون الأول/ديسمبر 2019.