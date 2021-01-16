شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع خمسة في دار للمسنين قرب روما جرّاء تسرّب غاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - (أ ف ب)

لقي خمسة أشخاص يقطنون في دار للمسنين في جنوب روما، حتفهم السبت فيما يرقد خمسة آخرون إضافة إلى فردين من العاملين في المركز، في المستشفى بحالة حرجة؛ من جرّاء ما يبدو أنه تسرّب لغاز أكسيد الكاربون، حسب ما أفادت السلطات.

وقال المكتب الإعلامي لقوات الدرك في روما لفرانس برس: «للأسف هناك خمسة قتلى، كما أن هناك خمسة آخرين من سكان (دار المسنين) في حالة حرجة إضافة إلى اثنين من مقدمي الرعاية الصحية. في المجمل تم إدخال سبعة أشخاص إلى المستشفى».

وعثر الفريق الصباحي من الممرضين فجر السبت على 12 شخصاً بلا حراك في دار لانوفيو للمسنين التي كانت تعدّ عشرة أشخاص. وهرعت فرق الإنقاذ إلى المكان وتبين لها وفاة خمسة من القاطنين في الدار. وتم نقل الخمسة الآخرين إلى مستشفى قريب والعاملين الصحيين الاثنين إلى مستشفى في روما، «جميعهم يظهرون أعراضاً مرتبطة بتسمم بغاز أكسيد الكاربون»، وفق ما جاء في بيان لخلية الأزمة المكلفة مكافحة كوفيد-19 في لاتسيو (روما).

وأجرى جميع العاملين والقاطنين في الدار الخميس فحص الكشف عن كوفيد-19. وجاءت نتائج فحوص 9 من القاطنين و3 موظفين، إيجابية وكان يُفترض أن يتمّ نقلهم صباح السبت إلى مراكز متخصصة، بحسب الخلية.