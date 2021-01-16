بني ياس يهزم الوحدة في استاد آل نهيان بعد 10 سنوات



أبوظبي: أيمن بشير

اختتم بني ياس مباريات مرحلة الذهاب بدوري الخليج العربي بفوز ثمين على مضيفه الوحدة بهدفين نظيفين في ملعب استاد آل نهيان في ختام الجولة الـ13.

افتتح الأرجنتيني غاستون سواريز التسجيل لمصلحة بني ياس في الدقيقة 34 قبل أن يعزز البرازيلي جواو بيدرو النتيجة في الدقيقة 84.

وهذا هو الفوز الأول لبني ياس على الوحدة في استاد آل نهيان في الدوري منذ 10 سنوات، وتحديداً منذ أن هزمه لآخر مرة في 2011.

وارتقى «السماوي» الذي رفع محصلته إلى 26 نقطة إلى المركز الثالث خلف وصافة الجزيرة بنقطة وأمام النصر الذي أصبح الرابع (24 نقطة) بينما ظل الوحدة برصيد 19 نقطة في المركز السابع.

وأثبت فريق المدرب الروماني دانييل إيسيلا أنه نجم الشتاء وبات الفريق الوحيد في الدوري حتى الآن الذي إذا تقدم في النتيجة لا يخسر في المباراة.

عمل أصحاب الملعب على الاستحواذ على الكرة بشكل أكثر عن طريق العمق والأطراف بالاعتماد على انطلاقات خليل إبراهيم الذي حمل شارة قيادة الفريق في الوقت الذي تواجد فيه الكابتن إسماعيل مطر على دكة البدلاء.

في المقابل اعتمد الضيوف على التحفظ في الدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق الثلاثي سهيل النوبي وأحمد أبو ناموس وجواو بيدرو.

واستغل بيدرو هفوة لمدافع العنابي لوكاس ليسدد كرة تعود من الدفاع لتجد الأرجنتيني غاستون سواريز الذي أرسل الكرة من خارج المنطقة إلى شباك مرمى الحارس محمد الشامسي محققاً الهدف الذي أعطى بني ياس أفضلية التقدم في الشوط الأول.

احتاج المدرب الصربي فوك رازوفيتش للاستعانة بخبرة النجم إسماعيل مطر بعد الدفع به مع انطلاقة الحصة الثانية بديلاً لطحنون الزعابي إضافة إلى الزج بالمدافع البرتغالي روبن فيليب في مكان فارس جمعة.

مارس الفريق العنابي ضغطاً هجومياً مكثفاً وسط تكتل دفاعي كبير من السماوي الذي اعتمد على شن الهجمات المرتدة وتدخل «الفار» لوقف احتساب ركلة جزاء من الحكم الدولي محمد عبدالله حسن لمصلحة الوحدة قبل أن ينجح بيدرو في تسجيل الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز ثمين للسماوي بهدفين نظيفين.