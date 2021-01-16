شكرا لقرائتكم خبر عن أول فوز لألاردايس مع وست بروميتش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق المدرب سام ألاردايس فوزه الأول مع وست بروميتش ألبيون، بعدما قلب تأخره في الشوط الثاني 1-2 إلى فوز على مضيفه ولفرهامبتون واندررز، السبت في المرحلة 19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان ألاردايس (66 عاماً)، مدرب منتخب إنجلترا لفترة وجيزة في 2016، أخفق في تحقيق أي فوز في خمس مباريات منذ تعيينه بديلاً للكرواتي المقال من منصبه سلافن بيليتش.

وسجل الفائز ركلتي جزاء عبر البرازيلي ماتيوس بيريرا (8 و56) وأضاف النيجيري سيمي أجايي الثالث (52)، فيما سجل للخاسر المهاجم البرتغالي الشاب فابيو سيلفا (38) والعاجي ويلي بولي (43).

وبرغم فوزه، بقي وست بروميتش وصيفاً لمتذيل الترتيب شيفيلد يونايتد، وبفارق نقطة عن فولهام الثامن عشر والذي لعب مباراتين أقل.

في المقابل، تابع ولفرهامبتون الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو معاناته بعد إصابة قوية تعرض لها مهاجمه المكسيكي راوول خيمينيس برأسه في نوفمبر، فلم يفز سوى مرة يتيمة في ثماني مباريات في الدوري.

ووضع برايتون حداً لسلسلة من تسع مباريات من دون فوز إثر تغلبه على مضيفه ليدز يونايتد بهدف وحيد سجله الفرنسي نيل موباي بعد مرور 17 دقيقة.

وبات برايتون يبتعد بفارق 5 نقاط عن منطقة الخطر.

وتغلب وست هام على ضيفه بيرنلي بهدف سجله قلب هجومه ميكايل انتونيو إثر تمريرة عرضية من الأرجنتيني بابلو فورنالز في الدقيقة 9.