برشلونة يواجه بيلباو بحلم اللقب الأول مع كومان



ستكون الفرصة متاحة للهولندي رونالد كومان، أن يحرز أول ألقابه كمدرب مع برشلونة المتعطش، عندما يخوض نهائي الكأس السوبر ضد أتلتيك بيلباو الأحد في إشبيلية، فيما يحوم الشك حول مشاركة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سافر مع بعثة الفريق وينتظر التقرير الطبي لخوض اللقاء أم لا.

وفيما يحلق أتلتيكو مدريد في صدارة الدوري، نجح برشلونة بتصحيح بدايته السيئة، فلم يخسر في آخر تسع مباريات، ويأمل في إحراز لقبه الأول منذ إبريل/نيسان 2019، والأول بقيادة المدرب الهولندي كومان.

وعاد كومان إلى برشلونة، الفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب بين 1989 و1995، ليتولى مهمة المدرب في أغسطس الماضي، خلفاً للمقال كيكي سيتيين، فتعهد بإعادته إلى القمة.

وسيكون اللقاء الثاني بين برشلونة و بيلباو في عشرة أيام، بعد عودة الأول فائزاً من إقليم الباسك 3-2 بثنائية لنجمه ميسي.

وهذه السنة الثانية توالياً تقام المسابقة بمشاركة 4 أندية، وكان من المقرر أن تقام في السعودية، لكن القيمين عليها قرروا إبقاءها هذا الموسم في إسبانيا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبلغ برشلونة المشارك بصفته وصيفاً للدوري الماضي، النهائي بفوزه على ريال سوسييداد 3-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 الأربعاء، فيما حقق بيلباو، أحد طرفي المباراة النهائية للكأس، مفاجأة بتغلبه على ريال مدريد حامل لقب الدوري بثنائية راوول غارسيا الخميس.

وكانت مباراة نصف النهائي، قد شهدت تألق حارس برشلونة الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، بتصديه لأول محاولتين لريال سوسييداد عبر جون باوتيستا وميكل اويارسابال، قبل أن يهدر البرازيلي وليان جوزيه دا سيلفا الثالثة في القائم.

العين على مارسيلينو

وشاهد ميسي فريقه برشلونة، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13)، يتخطى سوسييداد وهو جالس على المدرجات في قرطبة واضعاً رباطاً على فخذه الأيسر.

وبحال غيابه، سينافس برشلونة على أول لقب دون «البعوضة» منذ 15 عاماً، إذا شارك في 27 مباراة نهائية لبرشلونة. وكانت المرة الأخيرة التي غاب فيها في ديسمبر 2006، عندما غاب عن نهائي كأس العالم للأندية ضد بورتو اليغري البرازيلي (صفر-1) لإصابته بكسر في مشط قدمه اليسرى.

ولم تكن التجربة الأخيرة لبرشلونة في الكأس السوبر مشجعة في مدينة جدة السعودية؛ إذ خسر أمام أتلتيكو مدريد 2-3 في نصف النهائي، عندما تعرض مهاجمه السابق وصديق ميسي الأوروغوياني لويس وساريز لإصابة قوية في ركبته.

لكن بعد حقبة المدربين المقالين ارنستو فالفيردي وسيتيين والبداية السيئة هذا الموسم، يتحيّـن برشلونة الفرصة لانطلاقة إيجابية أمام بيلباو مفاجأة نصف النهائي.

ويشرف على بيلباو المدرب الجديد مارسيلينو القادم في 3 يناير الجاري، وأسهم في إيصال فريقه الذي يحتل المركز الثاني عشر في الدوري إلى المباراة النهائية.

وكان مارسيلينو واجه برشلونة في نهائي الكأس الماضية عندما كان مدرباً لفالنسيا ونجح في إسقاطه 2-1 في 25 مايو 2019.