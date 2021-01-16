شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عصام: قرار تصفية مجمع الحديد والصلب متسرع ويجب تشكيل لجنة تقصى حقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب البرلمانى علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب التجمع، وزارة قطاع الأعمال، التمهل فى قرار تصفية مجمع الحديد والصلب، لحين تشكيل لجنة تقصى حقائق تقف على أسباب خسائر المجمع والاستفادة من ذلك حتى لا يتكرر ذلك فى مصنع آخر، وتابع:"ولعلا اللجنة تتوصل إلى حل يحافظ على حقوق العمال والحفاظ على الصناعة الوطنية".

وأضاف "عصام"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة "ten"، أن صناعة الحديد والصلب تغذى الكثير من الصناعات ولها دور حقيقى فى تنمية المجتمع والتنمية المستدامة، وتابع:"كنت أتمنى أن لا تناقش الوزارة القرار إلا بعد أن يستقر برلمان مصر حتى لا يدخل البرلمان فى أزمة مع العاملين قبل عمله".

وأكد النائب البرلمانى، أن حزب التجمع تقدم ببلاغ عاجل، لوقف عملية التصفية لمجمع الحديد والصلب، وتابع:" لا نريد أن يحكم على البرلمان الجديد بسبب قرار حكومى متسرع".