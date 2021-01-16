أكادير.. تمديد فترة سريان الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا

جدة - عبدالحي حسين - قررت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع الوبائي بعمالة أكادير إداوتنان، اليوم السبت، تمديد فترة سريان العمل بالإجراءات الاحترازية، من أجل التصدي لتفشي جائحة كورونا ، إلى غاية 20 يناير الجاري.

وذكر بلاغ للجنة أنه “بناء على تقييم الوضع الصحي المتعلق بوباء كورونا بعمالة أكادير اداوتنان، وتبعا لرصد اللجنة المختصة وأشغال لجنة اليقظة، وعملا بحيثيات القرار الوطني فقد تقرر معه، تمديد العمل بالإجراءات المتخذة على مستوى عمالة اكادير ابتداء من يوم الاحد 17 على الساعة التاسعة ليلا (9 ليلا)، إلى يوم الأربعاء 20 يناير 2021 على الساعة التاسعة ليلا (9 ليلا)”.

ودعا البلاغ إلى ” الحرص على مواصلة المساهمة المواطنة لكل الفاعلين في الانخراط الإيجابي لاحترام كل التدابير ، على أمل العودة التدريجية للحياة الطبيعية”.

وكانت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع الوبائي بعمالة أكادير إداوتنان، قد أعلنت يوم السبت 9 يناير الجاري عن تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية، التي أقرتها سابقا، لمدة أسبوع واحد من أجل محاصرة وباء كورونا المستجد .

وعزت اللجنة قرار التمديد السابق، وفق بلاغ لها، إلى “استمرار تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بوباء “كوفيد -19″ على مستوى العمالة ” .