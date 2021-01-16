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التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1240 بكورونا.. 53% في جهتي البيضاء والشمال

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جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 1240 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 429 حالة جديدة، منها 336 حالة  بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشمال، سجلت 231 حالة، منها 102 حالة بطنجة.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 141 حالة، منها 47 بالصخيرات سلا.

وبجهة سجلت الشرق 125 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 78 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 69 حالة،  وبجهة فاس مكناس سجلت 46 حالة، ثم 24 حالة بدرعة تافلالت، و22 حالة ببني ملال خنيفرة، و20 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و19 حالة  بجهة كلميم واد نون، و5 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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