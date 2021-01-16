التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1240 بكورونا.. 53% في جهتي البيضاء والشمال

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 429 حالة جديدة، منها 336 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشمال، سجلت 231 حالة، منها 102 حالة بطنجة.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 141 حالة، منها 47 بالصخيرات سلا.

وبجهة سجلت الشرق 125 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 78 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 69 حالة، وبجهة فاس مكناس سجلت 46 حالة، ثم 24 حالة بدرعة تافلالت، و22 حالة ببني ملال خنيفرة، و20 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و19 حالة بجهة كلميم واد نون، و5 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب.