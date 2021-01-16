أستاذة يشكون من “الحكرة”…اتهموا أطرافا بالتدخل لإسقاط قرار إبعاد تلميذ عنف أستاذه

جدة - عبدالحي حسين - اتهم أساتذة بجماعة بلفاع “مديرية اشتوكة ايت باها” أطرافا خارجية بالضغط على المديرية الاقليمية للإبقاء على تلميذ في المؤسسة اتهموه بالاعتداء على أحد الأساتذة، بعدما قرر المجلس الانضباطي في المؤسسة تغيير التلميذ للمؤسسة.

ونشر أحد الأساتذة في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صور ومقاطع فيديو لوقفة احتجاجية للأساتذة، وأرقها بتعليق جاء فيه: “أستاذ مادة التربية البدنية بجماعة بلفاع “مديرية اشتوكة ايت باها”، ضبط تلميذا لا يدرس عنده، يصور التلميذات خلسة اثناء الحصة. ولما تحدث معه دخلا في عراك، فما كان من التلميذ إلا أن أحضر شقيقه، وقاما بالاعتداء جسديا على الأستاذ”.

وأفاد بأنه بعد الواقعة، “اجتمع المجلس الانضباطي في المؤسسة واتخذ قرار تغيير التلميذ للمؤسسة”، غير أنه مباشرة بعد اتخاذ القرار “تدخلت أطراف خارجية منها برلماني ومنتخبين جماعيين وجمعيات حقوقية أعضاؤها هم المنتخبون أنفسهم، ومارسوا كل أشكال الضغط على المديرية الاقليمية لعدم المصادقة على القرار المتخذ من طرف المجلس الانضباطي”.

وزاد مبينا أنه “فعلا، تأتى لهم ذلك، حيث رضخت المديرية الاقليمية لهذه الضغوط ورفضت مقترح الأساتذة”، مستنكرا هذا القرار الذي اعتبره إهانة في حق الأساتذة متسائلا: “الاشتغال في ظل هذه الاهانة وهذه الحگرة؟ باي نفسية سيشتغلون وهم سيرون يوميا التلميذ الذي اهانهم جميعا لانه وبفضل علاقاته ابطل قرارهم؟ .. ولحسابات انتخابية محضة يلغى القرار”.