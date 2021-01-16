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فرنسا تفرض حظر تجول اعتبارا من اليوم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

قررت فرنسا تقديم موعد بدء ساعات حظر التجول ليبدأ من السادسة مساء اعتبارا من اليوم السبت للحد من انتشار الإصابة بفيروس ، وخصوصا من خلال سلالته الأكثر عدوى.

 

أودى الفيروس بحياة 70 ألفا في فرنسا، وهي سابع أعلى حصيلة في العالم، وتشعر الحكومة بالقلق بشكل خاص من السلالة الأشد عدوى التي جرى اكتشافها لأول مرة في بريطانيا والتي تمثل حاليا حوالي واحد في المئة من حالات الإصابة الجديدة.

 

وتم تقديم موعد بدء حظر التجول ساعتين ليبدأ من السادسة مساء على أن ينتهي في السادسة من صباح اليوم التالي. وفضلا عن ذلك، فإنه اعتبارا من يوم الاثنين، سيتعين على أي مسافر إلى فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبي تقديم ما يفيد بعدم إصابته بكوفيد-19 والعزل الذاتي لمدة أسبوع عند الوصول.

 

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في خطاب "كانت هذه الإجراءات ضرورية في ضوء الوضع الحالي. وعلى الرغم من أنه يزداد سوءا، إلا أنه يظل أفضل نسبيا من العديد من البلدان من حولنا، لكنني اتخذتها لأن الواقع، ولا سيما مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس، يعني ضرورة توخي أقصى درجات اليقظة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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